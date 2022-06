De Jong snobba lo United | “Sono già nel miglior club al mondo” | VIDEO

Pubblicità

la Repubblica

... l'ondata di Covid non ferma i solenni funerali di Stato per il mentore di Kim- un (che ... Maquello di Seul ...Calciomercato Juve, desempre nel mirino - Tutti i dettagli Frenkie dee Fabian Ruiz © LaPresseSecondo quanto riportato da 'Onda Cero', la Juve è in prima fila per Frenkie de. Il ... Corea del Nord, Omicron dilaga e il regime accetta l'aiuto di Pechino. Ma snobba quello di Seul