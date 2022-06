David Beckham e la figlia Harper Seven complici nella dolce presa in giro a mamma Victoria (Di mercoledì 15 giugno 2022) David Beckham, 47 anni, con Harper Seven che compirà 11 anni il prossimo 10 luglio. Papà e figlia si sono regalati una mini vacanza per due a Venezia. E hanno documentato sui social la loro avventura per mamma Victoria. «Stiamo costruendo ricordi speciale», scrive Becks ai suoi 74 milioni di follower di Instagram (foto Instagram) David Beckham e Harper Seven sono una bellissima immagine del rapporto complice che si può instaurare tra padre figlia. L’icona 47enne del calcio e la sua bambina, che compirà 11 anni il 10 luglio, si sono regalati una vacanza italiana, solo per loro. A Venezia, lui era invitato insieme a tanti altri vip al teatro La Fenice di Venezia, dove si celebravano i ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022), 47 anni, conche compirà 11 anni il prossimo 10 luglio. Papà esi sono regalati una mini vacanza per due a Venezia. E hanno documentato sui social la loro avventura per. «Stiamo costruendo ricordi speciale», scrive Becks ai suoi 74 milioni di follower di Instagram (foto Instagram)sono una bellissima immagine del rapporto complice che si può instaurare tra padre. L’icona 47enne del calcio e la sua bambina, che compirà 11 anni il 10 luglio, si sono regalati una vacanza italiana, solo per loro. A Venezia, lui era invitato insieme a tanti altri vip al teatro La Fenice di Venezia, dove si celebravano i ...

