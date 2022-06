Dalla Spagna: “Rafa Nadal presto papà, la moglie è incinta” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dalla Spagna non hanno dubbi: Rafa Nadal sarà presto papà. La notizia della gravidanza della moglie del campione, Xisca Perelló arriva Dalla rivista Hello!. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’entourage del tennista spagnolo, ma le foto in copertina e nelle pagine interne della rivista mostrano una “evidente silhouette premaman in costume da bagno”, come scrive Marca. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022)non hanno dubbi:sarà. La notizia della gravidanza delladel campione, Xisca Perelló arrivarivista Hello!. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’entourage del tennista spagnolo, ma le foto in copertina e nelle pagine interne della rivista mostrano una “evidente silhouette premaman in costume da bagno”, come scrive Marca. SportFace.

Pubblicità

RaiNews : Ammontano a 25 mila euro i danni provocati dalla coppia di turisti Usa ai danni della scalinata di Piazza di Spagna… - Marylena_88 : RT @sportface2016: Dalla Spagna: 'Rafa #Nadal presto papà, la moglie è incinta' - ellepiros : RT @JolietJakeB: @sickmarco_ E la saponetta con la Spagna in semifinale di EL? E con la Macedonia dove inizia a muoversi dopo che la palla… - xxEgo : RT @osamundR: ?? HANNO TROVATO UN 'AEREO CARGO' PIENO DI BAMBINI TRAFFICATI IN SPAGNA ???????? IN NIGERIA HANNO SCOPERTO, UN AEREO PIENO DI BAMB… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Kalidou Koulibaly vuole solo il Barcellona, niente Juventus, Chelsea o PSG -