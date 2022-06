Dalla Russia nuovo taglio delle forniture di gas all'Europa. Si rischiano nuovi rincari delle bollette

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La riduzione della fornitura per l'Italia è del 15% giornaliero, ha fatto sapere l'Eni. In tal modo si riduce la quota di stoccaggio in vista ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Colpo di scena, funzionari della Casa Bianca ammettono: “Danno collaterale delle #sanzioni alla #Russia più ampio… - Greenpeace_ITA : Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha guadagnato la cifra record di €93 miliardi dall'export di fonti fossili… - UKRinIT : 1537- il numero delle società che hanno ridotto o sospeso le loro attività in russia. 1087- ridotto le loro attivi… - Erdsve : Il minatore d'oro canadese Kinross ha venduto le sue attività minerarie d'oro in Russia a meno della metà del prezz… - liliaragnar : @gianppaolo Anche dalla Russia -

La riduzione della fornitura per l'Italia è del 15% giornaliero, ha fatto sapere l'Eni. In tal modo si riduce la quota di stoccaggio in vista ...All'uscitapandemia c'è stata una convergenza di fattori: eccesso di liquidità e di deficit ... Se scomparissero le sanzioni contro laquei problemi non verrebbero risolti . Il mondo ...Se nel primo caso i russi avevano addotto ragioni di natura tecnica scaturite dalle sanzioni occidentali, in questo la Russia ha semplicemente comunicato il taglio senza aggiungere dettagli, né sul ...La riduzione della fornitura per l'Italia è del 15% giornaliero, ha fatto sapere l'Eni. In tal modo si riduce la quota di stoccaggio in vista dell'autunno. Ma intanto l'Europa ha siglato al Cairo ...