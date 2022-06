Dalla Germania rilanciano: il Barcellona pronto ad una nuova offerta per Lewandowski (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Bild rilancia sul futuro di Lewandowski e riferisce di un’offerta da parte del Barcellona per l’attaccante del Bayern Monaco La Bild rilancia sul futuro di Lewandowski e riferisce di una possibile offerta da parte del Barcellona per l’attaccante del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco, i blaugrana pensano di offrire ai bavaresi 32 milioni più 5 di bonus L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Bild rilancia sul futuro die riferisce di un’da parte delper l’attaccante del Bayern Monaco La Bild rilancia sul futuro die riferisce di una possibileda parte delper l’attaccante del Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco, i blaugrana pensano di offrire ai bavaresi 32 milioni più 5 di bonus L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Greenpeace_ITA : Nei primi 100 giorni di guerra la Russia ha guadagnato la cifra record di €93 miliardi dall'export di fonti fossili… - CB_Ignoranza : Immagina essere l'Ungheria, avere nel tuo girone Italia, Germania e Inghilterra. Adesso Immagina vincere 4-0 in cas… - GoalItalia : A Mönchengladbach va tutto storto per gli azzurri: era dal 12 maggio 1957, dal 6-1 incassato dalla Jugoslavia, che… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: A Mönchengladbach va tutto storto per gli azzurri: era dal 12 maggio 1957, dal 6-1 incassato dalla Jugoslavia, che la Nazio… - PAOLAGOSTINI : RT @Elisa34012803: @itsmeback_ Aiutooo!!!!! Dalla Germania all'Italia un tiro di schioppo. Ci sono tante persone che stanno soffrendo della… -