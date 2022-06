Dacia - Duster | Jogger | Sandero e Spring | è restyling col nuovo logo - FOTO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le concessionarie, ora tocca alle auto, cheha rinnovato inserendo sulla calandra ildel marchio. Non si può parlare di, ma grazie all'emblemaLink introdotto con la concept BigsterStepway,si rifanno il look. Questa aggiunta fa il paio con la scrittaal posteriore ristilizzata (presente anche sul volante) e altre novità minori, come la tinta grigio Megalite per le barre al tetto, gli ski anteriori e posteriori e le calotte degli specchietti. In consegna a fine anno. Il, che combina una D e una C stilizzate unite come due anelli in una sorta di catena, sarà adottato ...