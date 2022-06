Pubblicità

ledicoladelsud : Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia - LocalPage3 : Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia - italiaserait : Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia - fisco24_info : Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia: (Adnkronos) - Apre il primo punto vendita in Italia con la nuova v… - foodaffairs_it : Parte da Saronno la nuova veste grafica di Penny Italia -

, 15 giu. - Penny Italia si veste di nuovo eda, dove apre domani, in via S. Francesco ang. via Sabotino, il primo punto vendita in Italia con il nuovo logo 'Penny, punto'. Situato in un quartiere residenziale a pochi passi dal ...... Luino,, Legnano e Gallarate che in passato hanno ospitato sedi distaccate dei tribunali di ... Con determinazione e convinzione dobbiamo stare dalladei cittadini, tenendo sempre al centro ...Saronno, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Penny Italia si veste di nuovo e parte da Saronno, dove apre domani, in via S. Francesco ang. via ...PENNY Italia si veste di nuovo e parte da Saronno, dove apre domani, in via S. Francesco ang. via Sabotino, il primo punto vendita in Italia con il nuovo logo “PENNY, punto”. Situato in un quartiere ...