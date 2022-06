Pubblicità

NTR24 : Cusano Mutri, domenica 19 giugno torna la tradizionale “Infiorata” - TeleradioNews : 'Siglato il Patto di Pace con la Preside De Simone: la scuola diventa 'Scuola di Pace'. Tutta la comunità scolasti… - giannigosta : Cusano Mutri. ‘Attestato di Pace’ per la scuola ‘Kennedy’ che ha ospitato la ‘Fiaccola della Pace’ - TeleradioNews : Cusano Mutri. 'Attestato di Pace' per la scuola 'Kennedy' che ha ospitato la 'Fiaccola della Pace' - 'Siglato il… - vnewsita : La #Fiaccola della #Pace a #CusanoMutri con l'I.C. 'Kennedy' per il 'Cessate il Fuoco' -

NTR24

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Sassinoro BN 4 618 618 Sepino CB 5 1964 2582 Morcone BN 5 4932 7514 Pietraroja BN 6 545 8059BN 9 4091 12150 ...... per chi cerca qualcosa di poco affollato, può essere conveniente raggiungere la Campania , e in particolare la provincia di Benevento, e godersi la tranquillità dei borghi antichi come... Cusano Mutri, domenica 19 giugno torna la tradizionale “Infiorata” Giovanna Corsale - Si avvicina l'edizione 2022 de "100 Km del Matese", evento organizzato dal Club Antichi Sanniti di Piedimonte Matese, in calendario per ..."Siglato il Patto di Pace con la Preside De Simone: la scuola diventa "Scuola di Pace". Tutta la comunità scolastica si è attivata per la promozione per ...