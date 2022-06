Csm, riforma Cartabia al Senato: tensione in aula, bocciati tutti gli emendamenti di Lega e FdI. Domani il voto finale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il flop dei referendum, la Lega torna ad annunciar battaglia sulla giustizia. Lo ha fatto dagli scranni del Senato dove da oggi, 15 giugno, sono ripresi i lavori e la discussione in aula sulla riforma della giustizia, già approvata alla Camera. A Palazzo Madama il voto sull’intero provvedimento è previsto per Domani mattina, 16 giugno, alle 9.30 e sarà presente in aula anche la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Nel pomeriggio di oggi il Senato ha approvato singolarmente tutti i 43 articoli della riforma e bocciato i 152 emendamenti arrivati in aula, tutti a firma Lega e Fratelli d’Italia, mentre Italia viva ha deciso di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo il flop dei referendum, latorna ad annunciar battaglia sulla giustizia. Lo ha fatto dagli scranni deldove da oggi, 15 giugno, sono ripresi i lavori e la discussione insulladella giustizia, già approvata alla Camera. A Palazzo Madama ilsull’intero provvedimento è previsto permattina, 16 giugno, alle 9.30 e sarà presente inanche la ministra della Giustizia, Marta. Nel pomeriggio di oggi ilha approvato singolarmentei 43 articoli dellae bocciato i 152arrivati ina firmae Fratelli d’Italia, mentre Italia viva ha deciso di ...

