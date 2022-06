Csm | Fedeli Pd | ' siamo a punto cruciale | serve responsabilità'

Pubblicità

'Non abbiamo traccia di nostriin missione in quei luoghi. Forse potrebbe trattarsi di ... entrambi assolti dall'accusa di calunnia aggravata in concorso e al consigliere delAntonino Di ...... di una rivoluzione che guardi ai "" e parli con essi per comprenderne le necessità e i ... presi come si è dalla fretta di approvare la nuova legge per l' elezione del. Nel mare di questo ...Questa riforma, dopo quella del processo penale e civile, è veramente importante perché può riattivare un meccanismo di fiducia da parte dei cittadini dopo gli scandali di questi anni”. Così in una ...Roma, 15 giu - "Considero quella di oggi una giornata importante e credo che abbiano lavorato davvero molto bene in commissione, nella quale si sono confrontate le diverse opinioni e dove sono stati v ...