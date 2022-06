Crollo azzurro ma non inatteso

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ finita male, con una figuraccia in terra ci Germania che getta un’ombra sulla rinascita azzurra anche se a criticare Mancini con toni aspri sono e saranno soprattutto quelli che non hanno capito che missione si sia dato il ct. Umiliati dai tedeschi in una serata da dimenticare da cima a fondo, atteggiamento in campo e anche fuori con Donnarumma a risentirsi per una semplice domanda sui suoi errori in fase di riavvio dell’azione. Era prevedibile che prima o poi la lezione sarebbe arrivata, dunque nessuna sorpresa. Lo aveva messo in conto Mancini ma non per questo si deve accettare supinamente: fa male e deve far riflettere, non riaprire inutili processi sul valore del nostro calcio.Nella notte del Borussia Park si sono sommati tutti gli eventi negativi possibili: stanchezza, inesperienza, errori di squadra e personali oltre a un pizzico di superficialità perché può anche essere che ...