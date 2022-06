Croce Rossa Italiana, 158 anni fa nasceva la famosa associazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo nel diciannovesimo secolo per parlavi di un importante ente privato umanitario. Parleremo di feriti, di assistenza, di guerra e di pace. Il 15 giugno 1864 veniva fondata a Roma la Croce Rossa Italiana oggi conosciuta come associazione della Croce Rossa Italiana. A questa importante associazione è dedicata la puntata di oggi Il 15 giugno 1864 veniva fondata a Milano con il nome di Comitato dell’associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra la Croce Rossa Italiana. La sua nascita era dovuta ad un’idea del Comitato Medico Milanese dell’associazione Medica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo nel diciannovesimo secolo per parlavi di un importante ente privato umanitario. Parleremo di feriti, di assistenza, di guerra e di pace. Il 15 giugno 1864 veniva fondata a Roma laoggi conosciuta comedella. A questa importanteè dedicata la puntata di oggi Il 15 giugno 1864 veniva fondata a Milano con il nome di Comitato dell’per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra la. La sua nascita era dovuta ad un’idea del Comitato Medico Milanese dell’Medica ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - sulsitodisimone : 15 Giugno 1864 - Fondata Croce Rossa Italiana: nome Comitato dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e… - Stupormundi66 : RT @Gianl1974: La Croce Rossa ha definito “allarmante” la situazione in cui oltre 346 milioni di persone che vivono in 14 Paesi africani si… - blogfp : RT @Agenzia_Ansa: Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in particolar… - SalsaConAndrea : È inutile sparare sulla croce rossa, ormai siamo fuori tempo massimo. Poveri noi, il 33% è pressoché sparito. Il pr… -