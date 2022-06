Cristalli mancanti | stoffa danneggiata e zip particolarmente provata

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è chi considera quello che è successo al pari della distruzione di un’opera d’arte. Come se al posto dell’abito di Marilyn Monroe si fosse rovinato un Leonardo. O, per restare in tema pop, una Marilyn di Andy Warhol. Però, in effetti, i margini di un’indignazione ci sono tutti. Già il look di Kim al Met Gala non era piaciuto a nessuno, con addosso quell’abito del 1962 famoso per gli auguri di buon compleanno a John Kennedy. Fuori tema e con l’aggravante di un capriccio esaudito: volere l’impossibile e così facendo dissacrare un capo leggendario e fragile. Ora però è arrivato il conto dei danni. E sono dolori. ...