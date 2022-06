Crisi alimentare | entro l’anno 263 milioni di nuovi poveri | è cruciale bloccare chi sta speculando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Francesco Petrelli, policy advisor sulla sicurezzadi Oxfam Italia Laglobale rappresenta oggi forse la principale emergenza a cui la comunità internazionale e i governi devono mettere mano, per scongiurare quella che potenzialmente potrebbe diventare una catastrofe umanitaria su scala planetaria. Basti guardare a un dato su tutti: i prezzi dei beni alimentari a livello mondiale hanno raggiunto a marzo, il massimo storico dal 1990 (anno in cui è stato istituito l’indice che ne misura l’andamento). E se il tema è al cdel dibattito degli ultimi tempi, spesso quello che manca è una attenta riflessione sulle possibili soluzioni non solo nel breve, ma anche nel medio periodo. Ma andiamo per gradi. Una tempesta perfetta che potrebbe causare 263di ...