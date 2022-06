Crac Etruria, Pier Luigi Boschi assolto insieme agli altri 13 imputati nel filone sulle consulenze (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo ha assolto perchè “il fatto non sussiste” i 14 imputati a processo per il Crac di Banca Etruria del 2015 nel filone sulle cosiddette “consulenze d’oro“. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata meno di un’ora. L’udienza di mercoledì si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in aula anche due ex risparmiatori danneggiati, Angelo Caramazza e Paola Cerini. La Procura aveva chiesto, per il reato di bancarotta semplice, condanne dagli otto mesi a un anno nei confronti degli ex consiglieri d’amministrazione e ex dirigenti dell’istituto di credito aretino, tra cui Pier Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo haperchè “il fatto non sussiste” i 14a processo per ildi Bancadel 2015 nelcosiddette “d’oro“. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata meno di un’ora. L’udienza di mercoledì si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in aula anche due ex risparmiatori danneggiati, Angelo Caramazza e Paola Cerini. La Procura aveva chiesto, per il reato di bancarotta semplice, condanne dotto mesi a un anno nei confronti degli ex consiglieri d’amministrazione e ex dirigenti dell’istituto di credito aretino, tra cui...

