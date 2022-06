Crac Etruria: filone consulenze d'oro, tutti assolti. Anche il padre di Maria Elena Boschi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono stati tutti assolti perchè il fatto non sussiste. E’ la sentenza emessa dal giudice Ada Grignani al termine della camera di consiglio, per i 14 imputati: Pier Luigi Boschi ex vicepresidente di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono statiperchè il fatto non sussiste. E’ la sentenza emessa dal giudice Ada Grignani al termine della camera di consiglio, per i 14 imputati: Pier Luigiex vicepresidente di...

