Covid, usano la Meloni per riesumare la liturgia del terrore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì scorso, Dietlinde Gruber detta Lilli, durante il suo consueto appuntamento serale su La7, ha messo in piedi un surreale dibattito contro Giorgia Meloni, in cui si è tentato di dimostrare che la leader di Fratelli d’Italia rappresenta l’ennesimo esempio di una destra sporca, brutta e cattiva. L’esponente di una destra assassina, secondo quanto espresso in diretta da Rosi Braidotti, filosofa femminista da sempre ostile al pensiero liberale. Ad un certo punto, ironizzando sul fatto che la stessa Meloni, ignara della modifica decisa all’ultimo momento dal governo sull’uso delle mascherine (anche perché il capo di un grande partito di opposizione ha ben altro a cui pensare, rispetto alle assurde giravolte del ministro Speranza), avesse votato indossando l’infernale dispositivo di protezione, la conduttrice di Otto e mezzo ha offerto un formidabile ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martedì scorso, Dietlinde Gruber detta Lilli, durante il suo consueto appuntamento serale su La7, ha messo in piedi un surreale dibattito contro Giorgia, in cui si è tentato di dimostrare che la leader di Fratelli d’Italia rappresenta l’ennesimo esempio di una destra sporca, brutta e cattiva. L’esponente di una destra assassina, secondo quanto espresso in diretta da Rosi Braidotti, filosofa femminista da sempre ostile al pensiero liberale. Ad un certo punto, ironizzando sul fatto che la stessa, ignara della modifica decisa all’ultimo momento dal governo sull’uso delle mascherine (anche perché il capo di un grande partito di opposizione ha ben altro a cui pensare, rispetto alle assurde giravolte del ministro Speranza), avesse votato indossando l’infernale dispositivo di protezione, la conduttrice di Otto e mezzo ha offerto un formidabile ...

IspettoreC : @superpave @clawin8 @Le_Paginedi Farei un bel giretto in Ospedale… reparto COVID e non. Li la mascherina la usano…… - Gaby45yo1 : @mamo75r @LaBombetta76 @fbx10 @Barillarisson @Lollop87 Saranno cazzi loro ??? Scusami ma i 10 vaccini che hanno fat… - MatteoRedaelli8 : @ettore_lore @filippo28155236 E continua a non spiegare come mai le mascherine dovrebbero bloccare il virus dell'in… - Dayne999 : @E_Sylveon Sì, è ciò che intendevo. Molti mi hanno commentato 'le usano da sempre', ma prima del 2020 francamente i… - RFJBX0dBRFU : @realDonadelLuca se fossi andato in ciina prima del covid che cosa avresti pensato, dato che i cinesi usano la masc… -

