Covid Sicilia, 2734 nuovi positivi: 273 a Ragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ragusa – Altri 273 nuovi positivi in provincia di Ragusa. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore e fanno parte dei 2.734 nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.951 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.675.Il tasso di positività scende al 15,2%, il giorno precedente era al 20,2%.La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 47.245 con un aumento di 1.290 casi.I guariti sono 2.352 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 11.091.Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 586, 13 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 26, uno in più rispetto al ...

