Covid | oggi nel Lazio 3530 nuovi casi positivi e 6 decessi | il bollettino aggiornato

RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - AndreaVenanzoni : Il Ministro Speranza positivo al covid parteciperà al Consiglio dei Ministri , previsto per oggi, da remoto. - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - ledicoladelsud : Covid oggi Calabria, 866 contagi e 1 morto: bollettino 15 giugno - SLN_Magazine : Covid oggi Lazio, 2.942 contagi e 3 morti. A Roma 1.843 nuovi casi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Bollettino vaccini13 giugno/ 788.356 seconde dosi booster inoculate LA NARRAZIONE SULLA PROTEINA SPIKE " Abbiamo commesso un grosso errore. Pensavamo che la proteina spike fosse un ottimo ...scade l'obbligo delle mascherine nei trasporti pubblici, cinema e teatri. In assenza di ... Roberto Speranza, non ha partecipato al Cdm in presenza, perché positivo alRoma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – L’obbligo delle mascherine resterebbe solo per i treni a lunga percorrenza, mentre è in corso una valutazione se rimuoverle anche negli aerei. E’ quanto si apprende ...Le mascherine restano sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Restano anche nelle Rsa e negli ospedali. Scompare l’obbligo delle mascherine nelle scuole. Per quanto riguarda i voli ...