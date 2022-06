Covid oggi Italia | 31 885 contagi e 48 morti | bollettino 15 giugno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 31.885 i nuovida Coronavirus in, 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 48. I tamponi processati sono 195.439 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,3%. Sono 189 i ricoverati in terapia intensiva, sei in meno di ieri, e 4.218 i ricoverati con sintomi, 19 in meno di ieri. LAZIO – Sono 3.530 ida coronavirus registrati, 152022, nel Lazio secondo i dati deldella Regione. Sono 6 i decessi, 480 i ricoverati, 32 le terapie intensive e +4.961 i guariti. Il ...