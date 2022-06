Covid oggi Emilia | 2 674 contagi e 4 morti | bollettino 15 giugno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.674 i nuovidainRomagna secondo ildi, 15. Si registrano inoltre altri 4. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in-Romagna si sono registrati 1.511.020 casi di positività, 18.289 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.672 molecolari e 6.617 test antigenici rapidi. Questi numeri non comprendono la provincia di Piacenza, Parma e il Circondario imolese dove per problemi legati all’aggiornamento della piattaforma informatica non è stato possibile caricarli. Saranno pertanto recuperati e comunicati domani. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,6%. Si registrano quattro decessi: 1 in provincia di Parma (una ...