Covid oggi Calabria | 866 contagi e 1 morto | bollettino 15 giugno

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 866 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 15 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 4.126 i tamponi effettuati, +913 guariti, il totale dei decessi nella regione è di 2.638. Il bollettino, inoltre, registra -48 attualmente positivi, -22 ricoveri (per un totale di 135) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

