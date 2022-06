Covid: oggi 31.885 contagiati e 48 morti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella giornata di oggi risultano in Italia 31.885 contagiati e 48 morti per Covid. E' quanto riporta il bollettino reso noto dal Ministero della sanità. I guariti sono, invece, 32.758. Per quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella giornata dirisultano in Italia 31.885e 48per. E' quanto riporta il bollettino reso noto dal Ministero della sanità. I guariti sono, invece, 32.758. Per quanto ...

