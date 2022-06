Covid nel Lazio oggi | bollettino del 15 giugno 2022 | 3 530 contagi | 2 196 a Roma

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? EFFICACIA NEGATIVA: DOPO “X” MESI I VACCINATI HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI CONTRARRE IL COVID RISPETTO AI NON VA… - HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - AxlGuidato : RT @lapostadispenk: @drsmoda2 @AxlGuidato Erano già morti dentro, come uomini, da tanto. Il covid ha solo tolto il velo. Vivere nel terrore… - CIsmaele : RT @GuidoDeMartini: ?? EFFICACIA NEGATIVA: DOPO “X” MESI I VACCINATI HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI CONTRARRE IL COVID RISPETTO AI NON VACCIN… -

Sky Tg24

... 15 giugno 2022 - Restano alti i numeri dei nuovi contatiLazio, seppur in diminuzione rispetto ... In salita la curva sul fronte ospedali: sono 480 i pazienti ricoverati per(+13), 32 le ......, ovvero ricoverati a causa del virus: "Per la parte restante parliamo di pazienti ricoverati in elezione o in urgenza per altre patologie, ma risultati positivi allo screening effettuato... Covid, news. Il bollettino: 31.885 casi e 48 decessi. Tasso positività al 16,3%. LIVE ROMA (ITALPRESS) - Il valore della condivisione delle informazioni e delle esperienze per garantire una migliore assistenza farmaceutica ...L’aumento dei casi del Covid, nonostante le belle giornate e il gran caldo di giugno in tutta Italia, non è passato inosservato nelle ...