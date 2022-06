Covid, mascherine sui mezzi di trasporto: verso la proroga fino al 30 settembre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno, invece, addio alle mascherine obbligatorie nei teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al chiuso Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 16 giugno, invece, addio alleobbligatorie nei teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al chiuso

Pubblicità

NicolaPorro : Tutti gli assurdi protocolli anti Covid imposti dal ministro Speranza che dovremo sopportare alle urne... ?? - flaviaschwarz42 : @costa_costa1967 Lo fanno perché hanno accertato che gli italiani NON hanno palle, quindi possono imporre ciò che v… - DanieleMorgera : RT @Radio1Rai: #Covid 40 mila nuovi casi, 73 le vittime, tasso di positività al 17,3%. In calo i ricoveri. Oggi consiglio dei Ministri sull… - abruzzoweb : COVID: IPOTESI MASCHERINE FINO AL 30 SETTEMBRE PER TRASPORTI - DilectisG : RT @SkyTG24: #Covid19, Costa: 'Possibile proroga mascherine su mezzi, Rsa, ospedali fino a fine settembre' -