Covid Italia, rischio 100mila contagi? Cosa dicono Gismondo, Pregliasco, Ricciardi (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Un'ondata Covid estiva da 100mila contagi in Italia? Secondo gli esperti non è un'ipotesi così remota. Secondo il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, in Germania è già "una realtà". Il tasso di incidenza dell'infezione su sette giorni è aumentato notevolmente nell'ultima settimana nel Paese e oggi ha raggiunto quota 472,4, contro il 447,3 di ieri e il 238,1 della scorsa settimana. Che possa arrivare anche in Italia questa ondata estiva facendo schizzare i casi? Pregliasco "Temo che a questo punto anche in Italia ci sarà un'altra onda estiva" di Covid-19, "con circa 100mila infezioni al giorno rilevate" dai bollettini quotidiani, oltre la quota sommersa che come già accade sfugge ai conteggi.

