Covid Italia, Costa: "Rialzo contagi ma no ricoveri, nessun timore per estate" (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Rialzo dei contagi da Sars-CoV-2 ci deve far temere per l'estate? "No. Ovviamente il virus circola ancora ed chiaro che l'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello di arrivare a una convivenza. L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile", mentre "convivenza significa tornare alla normalità con le nostre attività, ma vuol dire anche creare le condizioni affinché i nostri ospedali possano continuare nell'attività ordinaria, perché anche le attività ordinarie degli ospedali salvano vita umane. E sotto questo aspetto, anche se siamo di fronte a un aumento dei contagi, fortunatamente i dati riferiti all'occupazione dei nostri ospedali ci dicono che la situazione è sotto controllo". Lo ha evidenziato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a 'Tg1 Mattina' su ...

