Covid: in Lombardia primo giorno senza decessi del 2022. A Bergamo +259 positivi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report di mercoledì 15 giugno: con 30.092 tamponi effettuati è di 4.672 il numero di nuovi positivi in regione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Coronavirus I dati delle ultime 24 ore nel report di mercoledì 15 giugno: con 30.092 tamponi effettuati è di 4.672 il numero di nuoviin regione.

