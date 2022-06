Covid, in Campania 2.876 positivi e incidenza in leggero calo (18,6%). Un solo morto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 2.876 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 15445 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,62%, in flessione rispetto al 20, 25% fatto registrare ieri. Un solo deceduto risalente ai giorni scorsi ma registrato solo nella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+1 rispetto a ieri). I posti letto di degenza ordinaria occupati 299 (+8). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 2.876 idel giorno alinsui 15445 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,62%, in flessione rispetto al 20, 25% fatto registrare ieri. Undeceduto risalente ai giorni scorsi ma registratonella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+1 rispetto a ieri). I posti letto di degenza ordinaria occupati 299 (+8). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

