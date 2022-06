Covid | il ministro Speranza firma l' ordinanza ponte | prorogato l' uso delle mascherine nelle strutture sanitarie | nelle Rsa e sui mezzi

Pubblicità

AlexBazzaro : Nell’augurare pronta guarigione e una rapida e serena convalescenza al Ministro Speranza colpito dal Covid, lo invi… - GiovaQuez : Il Ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si colleghera in videoconferenza c… - IlContiAndrea : Ma la gente che 'gode' nel sapere il ministro #Speranza positivo al #Covid? Ma state messi bene? - dawsoncri : RT @ProfMBassetti: Il #covid ha colpito anche il ministro della salute. A dimostrazione che le mascherine con omicron servono a poco. Chi s… - IANMILIN : RT @ilgiornale: 'Il contagio dell'odio si è riacutizzato di colpo'. Ora che #Speranza è positivo al #Covid, riappaiono i #novax e sui socia… -

La segretaria al Tesoro Janet Yellen, il direttore della Fed Powell e ilper il Lavoro ... Lo scoppio della guerra in Ucraina, lo sviluppo di nuove varianti dele l'ingorgo globale nella ...In attesa della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, a renderne effettive da subito le norme arriva una ordinanza ponte deldella Salute, Roberto Speranza . Il decreto odierno ...(DIRE) Roma, 15 Giugno – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle ...Il sorpasso di FdI e la partita interna al Carroccio dopo l’altolà del leader a Draghi. Poi il segretario rilancia: «Non sono pentito di essere entrato al governo, ma se non taglia le tasse è dura sta ...