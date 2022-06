Pubblicità

skyeltonblues : RT @globalistIT: - globalistIT : - MLopice : @Lulu_larossa @Dissidente62 @MinisteroSalute ...sarebbe proprio il colmo dei colmi che il covid faccia a speranza q… - AlessioM69 : @AndreaVenanzoni È il colmo che il ns ministro della salute che deve lottare contro il covid a nome di tutti…si prende il covid - GaetanoMarotta : @FranceskoNew @EmMicucci @Viminale @MinisteroSalute Sarebbe il colmo prendersi il covid al seggio, per essere andat… -

Globalist.it

Roberto Speranza, ministro della Salute, è risultato positivo ale si trova in isolamento. Il virus ha raggiunto anche il ministro della Salute nonostante sia stato, sin dal primo giorno dell'emergenza pandemica, il più rigoroso a osservare le regole e a ...A trentacinque anni, la fantasista livornese con un curriculumdi trofei (dodici, tutti con ... Quest'anno, con il Mister assente causa, ho avuto la fortuna di esordire come allenatore ed è ... Covid, il colmo per il ministro Speranza: risultare positivo il giorno dello stop alle mascherine La positività riscontrata proprio nel giorno in cui decade l'obbligo di indossare le mascherine. Interverrà in videoconferenza al prossimo Cdm.Dopo anni difficili a causa della pandemia di Covid-19, in Formula e MotoGP finalmente si torna a respirare aria di normalità, col pubblico tornato a popolare le tribune. Non in tutti i Gran Premi, pe ...