Covid e vaccino, nuovo test misura immunità cellulare (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – La durata degli anticorpi contro Covid 19 si esaurisce dopo qualche mese ma le cellule T di memoria potrebbero continuare a proteggere dal virus. Lo abbiamo sentito ripetere centinaia di volte ai virologi in questi anni ma ora, finalmente, un test è in grado di misurare la protezione cellulare nei confronti del Sars-CoV-2, aprendo la strada a strategie più mirate di vaccinazione e di booster. In questa direzione va lo studio pubblicato su 'Nature Biotechnology' da un team internazionale di scienziati e medici, che descrive l'efficacia e la sensibilità di un nuovo tipo di test in grado di valutare l'attivazione delle cellule T, specifica contro il coronavirus responsabile di Covid-19. La ricerca, effettuata in sinergia con Synlab, fornitore di servizi ...

