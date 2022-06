**Covid: da oggi addio mascherine, oltre 46 mld quelle usate in Italia da inizio pandemia'** (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Da oggi l'Italia dice addio alla mascherina quasi ovunque. Nel giorno in cui scade in Italia l'obbligo di utilizzo del dispositivo in alcuni luoghi al chiuso come cinema, teatri e impianti sportivi, è impressionante la stima che arriva da Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale: sono oltre 46 miliardi le mascherine utilizzate in Italia da inizio pandemia ad oggi, e ben 129 miliardi a livello globale quelle consumate ogni mese, ovvero 3 milioni al minuto. Ai circa 2 miliardi di mascherine utilizzate in Italia dalla popolazione scolastica a partire dallo scoppio dell'emergenza Covid-19 nel nostro paese, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Dal'dicealla mascherina quasi ovunque. Nel giorno in cui scade inl'obbligo di utilizzo del dispositivo in alcuni luoghi al chiuso come cinema, teatri e impianti sportivi, è impressionante la stima che arriva da Sima, Societàna di Medicina Ambientale: sono46 miliardi leutilizzate indaad, e ben 129 miliardi a livello globaleconsumate ogni mese, ovvero 3 milioni al minuto. Ai circa 2 miliardi diutilizzate indalla popolazione scolastica a partire dallo scoppio dell'emergenza Covid-19 nel nostro paese, si ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - AndreaVenanzoni : Il Ministro Speranza positivo al covid parteciperà al Consiglio dei Ministri , previsto per oggi, da remoto. - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - massimosab : RT @a_meluzzi: Ministro Speranza vaccinato e positivo al Covid • Imola Oggi - zazoomblog : Covid in Toscana: 4 morti (3 uomini e 1 donna) oggi 15 giugno. E 1.739 nuovi contagi - #Covid #Toscana: #morti… -