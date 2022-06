“Costretto a farlo di nascosto”. Il dramma di Alfonso Signorini, che ora confessa tutto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alfonso Signorini si è raccontato sulle pagine di Chi. Il conduttore del GF Vip, ruolo rivestito per la prima volta nel 2019, ha spiegato che ha impiegato ben 28 anni prima di accettare che fosse attratto dagli uomoni. Il coming out ai suoi cari e al resto del mondo è avvenuto nello stesso periodo, ma non è stato esente da difficoltà questo passo. La confessione di Alfonso Signorini “Se penso a me bambino, mi guardo con tanta tenerezza – rivela il conduttore in un editoriale della sua rivista -. Ero un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine o il Fort Alamo pieno di cowboy e indiani Apaches”. Tale editoriale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)si è raccontato sulle pagine di Chi. Il conduttore del GF Vip, ruolo rivestito per la prima volta nel 2019, ha spiegato che ha impiegato ben 28 anni prima di accettare che fosse attratto dagli uomoni. Il coming out ai suoi cari e al resto del mondo è avvenuto nello stesso periodo, ma non è stato esente da difficoltà questo passo. La confessione di“Se penso a me bambino, mi guardo con tanta tenerezza – rivela il conduttore in un editoriale della sua rivista -. Ero un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine o il Fort Alamo pieno di cowboy e indiani Apaches”. Tale editoriale ...

