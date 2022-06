Cosa ha fatto al fischio finale, quello che nessuno ha visto: Donnarumma, altra umiliazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gigio Donnarumma ha vissuto una vera e propria serata da incubo. Il portiere della Nazionale non ha portato in porto una buona prestazione contro la Germania e sulla sua testa è caduta una pioggia di critiche. Ma oltre al battibecco a fine partita con la giornalista Rai, in capo è successo qualCosa che in pochi hanno notato. I giocatori tedeschi, forti del risultato di 5-2 sulla nostra Nazionale, hanno provato ad umiliare ancora di più i nostri giocatori. E nel mirino è finito proprio Gigione Donnarumma che ha subito uno schiaffo a un secondo dal fischio finale. Infatti al 94esimo minuto c'è un calcio d'angolo per l'Italia. Bastoni segnai il gol del 5-2 e la palla viene rimessa a centrocampo. Di fatto non c'è più tempo. Ma alla ripresa del gioco Kimmich prova a tirare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gigioha vissuto una vera e propria serata da incubo. Il portiere della Nazionale non ha portato in porto una buona prestazione contro la Germania e sulla sua testa è caduta una pioggia di critiche. Ma oltre al battibecco a fine partita con la giornalista Rai, in capo è successo qualche in pochi hanno notato. I giocatori tedeschi, forti del risultato di 5-2 sulla nostra Nazionale, hanno provato ad umiliare ancora di più i nostri giocatori. E nel mirino è finito proprio Gigioneche ha subito uno schiaffo a un secondo dal. Infatti al 94esimo minuto c'è un calcio d'angolo per l'Italia. Bastoni segnai il gol del 5-2 e la palla viene rimessa a centrocampo. Dinon c'è più tempo. Ma alla ripresa del gioco Kimmich prova a tirare ...

