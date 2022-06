CorSport: sondaggio del Milan per Politano, il Napoli chiede 15 milioni trattabili (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Mattia Politano si è offerto al Milan. “I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao, il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano, che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando intorno”. “Ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, ma è una cifra trattabile, su cui si può lavorare. il Milan valuta anche Matteo Politano per la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Mattiasi è offerto al. “I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao, il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo, che ha chiesto la cessione ale si sta guardando intorno”. “Ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e. Il club di Aurelio De Laurentiis15di euro, ma è una cifra trattabile, su cui si può lavorare. ilvaluta anche Matteoper la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro ...

