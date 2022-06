Corriere dello Sport – la Roma riporta a casa i gioielli (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 20:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Roma – I rinforzi a centrocampo non si fermano a Matic. E’ calda la pista per Frattesi, proseguono i contatti con l’agente del centrocampista e i due club. Davide, Romano di Fidene, cresciuto nella Lazio, per imporsi poi nel settore giovanile giallorosso. L’ultima partita in Nazionale non è stata fortunata, ma Frattesi è diventato un elemento importante anche in chiave azzurra. Il giocatore del Sassuolo resta un grande obiettivo per completare il centrocampo giallorosso. Oggi il cartellino è tutto del club emiliano, ma la Roma ha avuto per due anni il diritto di recompra che non ha esercitato. Due anni fa era fissato a dieci milioni, lo scorso ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 20:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del– I rinforzi a centrocampo non si fermano a Matic. E’ calda la pista per Frattesi, proseguono i contatti con l’agente del centrocampista e i due club. Davide,no di Fidene, cresciuto nella Lazio, per imporsi poi nel settore giovanile giallorosso. L’ultima partita in Nazionale non è stata fortunata, ma Frattesi è diventato un elemento importante anche in chiave azzurra. Il giocatore del Sassuolo resta un grande obiettivo per completare il centrocampo giallorosso. Oggi il cartellino è tutto del club emiliano, ma laha avuto per due anni il diritto di recompra che non ha esercitato. Due anni fa era fissato a dieci milioni, lo scorso ...

