Coronavirus, i dati – 31.885 nuovi contagi: il tasso di positività scende al 16,3%. Altre 48 vittime (Di mercoledì 15 giugno 2022) Torna a calare, ma rimane sopra la soglia dei 30mila il numero delle persone risultate positive al Coronavirus in un giorno. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 31.885 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 39.474 di ieri. Un numero che deve comunque tenere conto del calo del numero di tamponi processati: sono 195.439 quelli delle ultime 24 ore, contro i 228.559 del giorno precedente. Dato che, comunque, favorisce la diminuzione del tasso di positività di un punto percentuale, passato dal 17,3% di ieri al 16,3% di oggi. Le vittime sono invece 48, in calo rispetto alle 73 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Torna a calare, ma rimane sopra la soglia dei 30mila il numero delle persone risultate positive alin un giorno. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 31.885 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 39.474 di ieri. Un numero che deve comunque tenere conto del calo del numero di tamponi processati: sono 195.439 quelli delle ultime 24 ore, contro i 228.559 del giorno precedente. Dato che, comunque, favorisce la diminuzione deldidi un punto percentuale, passato dal 17,3% di ieri al 16,3% di oggi. Lesono invece 48, in calo rispetto alle 73 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi #SkySport #Coronavirus - CinziaSally : Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 15 giugno - SkySport : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi #SkySport #Coronavirus - emiliaromagnago : Coronavirus Emilia Romagna, dati del 15 giugno 2022 #emiliaromagna -