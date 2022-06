Contratto sanità, agli infermieri incarichi pagati con bonus fino a 20mila euro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le Funzioni centrali, arriva il rinnovo del Contratto anche per i 600mila dipendenti della sanità pubblica. A partire dagli infermieri. Il tavolo del negoziato tra l?Aran,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo le Funzioni centrali, arriva il rinnovo delanche per i 600mila dipendenti dellapubblica. A partire d. Il tavolo del negoziato tra l?Aran,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiol… - ilmessaggeroit : Contratto sanità, agli infermieri incarichi pagati con bonus fino a 20mila euro - Man58792690 : RT @ultimenotizie: La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il #vaiolodel… - Robypennny : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiolo dell… - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea finalizzerà oggi un contratto per l'acquisizione di 110 mila dosi di vaccino contro il vaiolo dell… -