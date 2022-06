Consulenze d' oro Etruria | oggi la sentenza su Boschi - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Tutti assolti "perché il fatto non sussiste" i 14 imputati del processo riguardante il filone delle cosiddetted'nell'ambito del crac di Banca Etruria. Questo il verdetto emesso dalla giudice del tribunale di Arezzo Ada Grignani. Tra gli imputati per le accuse di bancarotta semplice figurava ...Il tribunale di Arezzo ha assolto perchè ' il fatto non sussiste ' i 14 imputati a processo per il crac di Banca Etruria del 2015 nel filone sulle cosiddette 'd'' . La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata meno di un'ora. La Procura aveva chiesto, per il reato di bancarotta colposa ,...Tutti assolti con formula piena dal giudice di Arezzo i 14 imputati, il pm aveva chiesto 1 anno per il padre dell'ex ministra ed ex vicepresidente della banca ...La Procura farà appello contro la sentenza che ha chiuso in primo grado il caso di Banca Etruria e in cui sono stati tutti assolti i 14 imputati ...