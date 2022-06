Connessione internet se va via la luce senza energia elettrica

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra gli scenari peggiori in cui possiamo imbatterci quando lavoriamo al PC spicca sicuramente l'asdi, dovuta la maggior parte delle volte ad un blackout della retea livello locale, regionale o nazionale. Rispetto a qualche anno fa possiamo ancora continuare a lavorare al PC anche durante i blackout, ma dobbiamo essere attrezzati in anticipo per poter reggere i blackout della durata di qualche ora (indicativamente fino a 6 ore). Nella guida che segue vi mostreremo i migliori metodi per poter navigare suda PC, evitando il più possibile l'uso dei computer fissi (i più esposti ai blackout) e affiancando il portatile a qualche strumento utile per sopperire alla mancanza di ...