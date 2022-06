Pubblicità

francom1505 : RT @michele_geraci: Noi, #UE, vorremmo isolare il resto del mondo che ha il ~monopolio di #gas #petrolio #carbone #nickel (#Russia) #Cobalt… - eiopago1 : RT @michele_geraci: Noi, #UE, vorremmo isolare il resto del mondo che ha il ~monopolio di #gas #petrolio #carbone #nickel (#Russia) #Cobalt… - marcomassarotto : RT @michele_geraci: Noi, #UE, vorremmo isolare il resto del mondo che ha il ~monopolio di #gas #petrolio #carbone #nickel (#Russia) #Cobalt… - mpu78 : RT @michele_geraci: Noi, #UE, vorremmo isolare il resto del mondo che ha il ~monopolio di #gas #petrolio #carbone #nickel (#Russia) #Cobalt… - SilvioLpicor : RT @michele_geraci: Noi, #UE, vorremmo isolare il resto del mondo che ha il ~monopolio di #gas #petrolio #carbone #nickel (#Russia) #Cobalt… -

Agenzia ANSA

Durano da circa 25 anni i conflitti nell'est della Repubblica Democratica dele hanno provocato la morte di migliaia e migliaia di persone. Come sempre - afferma - le cause sono da attribuire l'......Democratica dela Napoli. I farmaci, donati dal popolo napoletano nel quadro dell'iniziativa "Un farmaco per tutti" , promossa dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli,. ... Congo: prof. italiano a Goma, rischi che la situazione precipiti - Africa "Trovandomi a Goma, avverto che la popolazione è preoccupata per l'eventuale precipitare della situazione, anche se tende a mascherare la paura". (ANSA) ...Les chefs des confessions religieuses de Goma ont forgé dernièrement, devant l’esplanade de l’EPSPT, les pièces d’armes à feu détruites pour les transformer en outils de jardinage au cours d’une cérém ...