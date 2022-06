Agenzia ANSA

Oggi in Repubblica democratica delunaanti - Ruanda nella città di Goma, est del Paese, è sfociata in saccheggi, con uomini a torso nudo che hanno depredato negozi e hanno perquisito automobili sospettate di aver ...Il 17 ottobre 1961, durante una pacificadella loro associazione, gli harkis furono ... Namibia eUn altro dossier dimenticato che riaffiora è quello della Germania in Namibia. Ma ... Congo: manifestazione anti-Ruanda sfocia in saccheggi (ANSA) - GOMA, 15 GIU - Oggi in Repubblica democratica del Congo una manifestazione anti-Ruanda nella città di Goma, est del Paese, è sfociata in saccheggi, con uomini a torso nudo che hanno depredato ...Roma, 4 giu. (askanews) - Una visita particolare quella del re Filippo del Belgio a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo. Un paese sottoposto al dominio coloniale di Bruxelles, travagliato ...