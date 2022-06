Confindustria, sistema - Italia è il più colpito dal caro energia (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Il sistema - Italia emerge come il più colpito" dall'impatto sui costi di produzione dei rincari dell'energia. "Le stime del Centro Studi Confindustria rivelano come, in confronto a Francia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Ilemerge come il più" dall'impatto sui costi di produzione dei rincari dell'. "Le stime del Centro Studirivelano come, in confronto a Francia e ...

Pubblicità

iconanews : Confindustria, sistema-Italia è il più colpito dal caro energia - fisco24_info : Confindustria, sistema-Italia è il più colpito dal caro energia: In 'bolletta' tra 68 e 81 miliardi in più. Allarme… - secolourbano : RT @ConfindustriaEU: ?? È online “Oggi in Europa - Daily Brief” del 15 giugno, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei #UE ???????? d… - ConfindustriaEU : ?? È online “Oggi in Europa - Daily Brief” del 15 giugno, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei #UE ????… - seone_c : RT @fabry_m61: @borghi_claudio Ma tanto al Partito sistema gli elettori servono solo fino ad un certo punto Loro hanno ciò che conta davver… -