Confessa la mamma della piccola Elena | ' Non ero in me' La pista della gelosia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane madre avrebbe ucciso la figlia di 5 anni con un coltello da cucina, poi avrebbe messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo ...

Pubblicità

News24_it : Confessa la mamma di Elena. L'ha uccisa con un coltello da cucina. Pm: 'Gelosia possibile movente' - Agenzia ANSA - ilregginoit : Omicidio piccola Elena, confessa la mamma: l'ha uccisa con un coltello da cucina «forse per gelosia» · Il Reggino… - StabiaChannel : #Mondo #Confessa la mamma di Elena. L'ha uccisa con un coltello da cucina. Pm: 'Gelosia possibile movente' LEGGI LA… - SaCe86 : Confessa la mamma di Elena 'Gelosia possibile movente' - MaralbAzsc : Confessa la mamma di Elena 'Gelosia possibile movente' -

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane madre avrebbe ucciso la figlia di 5 anni con un coltello da cucina, poi avrebbe messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo ...... che avrebbe compiuto a luglio 5 anni, è stata uccisa dalla madre, reo -, Martina Patti , ... Le parole della zia Vanessa Dopo aver inscenato il rapimento , Martina Patti, lakiller di ...Ha ucciso la sua bimba di 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena. Poi ha preso il corpicino di Elena, lo ha infilato in dei sacchi neri e lo ha seppellito nel terreno ...Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane madre avrebbe ucciso la figlia di 5 anni con un coltello da cucina, poi avrebbe messo il corpicino in dei sacchi neri, prima di nasconderlo s ...