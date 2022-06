Condannato per ‘Ndrangheta a lavoro nel villaggio olimpico (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Il villaggio olimpico che ospiterà gli atleti dei Giochi invernali del 2026 entra in un’inchiesta della Direzione investigativa di Milano. L’indagine, coordinata dal pm Silvia Bonardi, ha portato ai domiciliari Pietro Paolo Portolesi, 53 anni originario di Platì (Reggio Calabria), considerato il rappresentante di spicco della locale di ‘Ndrangheta di Volpiano, in provincia di Torino e già coinvolto nell’indagine ‘Minotauro’. Accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori nei suoi confronti è stato emesso il sequestro preventivo di quattro aziende, numerosi beni mobili, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Due gli indagati, tra cui la figlia. Le indagini hanno restituito “un reticolo societario”, operante nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilche ospiterà gli atleti dei Giochi invernali del 2026 entra in un’inchiesta della Direzione investigativa di Milano. L’indagine, coordinata dal pm Silvia Bonardi, ha portato ai domiciliari Pietro Paolo Portolesi, 53 anni originario di Platì (Reggio Calabria), considerato il rappresentante di spicco della locale didi Volpiano, in provincia di Torino e già coinvolto nell’indagine ‘Minotauro’. Accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori nei suoi confronti è stato emesso il sequestro preventivo di quattro aziende, numerosi beni mobili, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Due gli indagati, tra cui la figlia. Le indagini hanno restituito “un reticolo societario”, operante nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio di ...

