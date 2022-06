Concorso straordinario bis: possono partecipare anche i docenti di ruolo. Le conseguenze (Di mercoledì 15 giugno 2022) Concorso straordinario bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 : entro il 16 giugno la presentazione della domanda. Ma il percorso per il ruolo (e la conseguente abilitazione) è lungo e dura, per i vincitori, per tutto l'anno scolastico 2022/23. Ecco tutte le info per i docenti già assunti a tempo indeterminato che volessero partecipare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022)bis di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 : entro il 16 giugno la presentazione della domanda. Ma il percorso per il(e la conseguente abilitazione) è lungo e dura, per i vincitori, per tutto l'anno scolastico 2022/23. Ecco tutte le info per igià assunti a tempo indeterminato che volessero. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: possono partecipare anche i docenti di ruolo. Le conseguenze - Ticonsiglio : ??Prova orale concorso straordinario bis: cosa sapere Il concorso straordinario bis prevede l'espletamento di una pr… - ProDocente : Concorso straordinario, come si formano le graduatorie? - ProDocente : Concorso straordinario secondaria: scadenza 16 giugno per la domanda. Info utili - ProDocente : Concorso straordinario bis, ultimi giorni per le domande. Scadenza 16 giugno. Requisiti necessari -