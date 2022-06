"Compagna chic, impari la decenza". La Gruber finisce nella bufera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo una puntata di Otto e Mezzo piena di critiche a Giorgia Meloni, la giornalista finisce nelle polemiche. Crosetto attacca: "Sta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo una puntata di Otto e Mezzo piena di critiche a Giorgia Meloni, la giornalistanelle polemiche. Crosetto attacca: "Sta al giornalismo come Erode al rispetto dell'infanzia"

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @DSantanche (Fratelli d'Italia): 'Ieri sera abbiamo visto una delle peggiori pagine della televisione… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Polemiche per la puntata di #ottoemezzo. E la #Santanchè a #lariachetira attacca con parole durissime #LilliGruber: 'L… - Ori254 : RT @La7tv: #lariachetira @DSantanche (Fratelli d'Italia): 'Ieri sera abbiamo visto una delle peggiori pagine della televisione, quando si f… - apocalittica : RT @Libero_official: Polemiche per la puntata di #ottoemezzo. E la #Santanchè a #lariachetira attacca con parole durissime #LilliGruber: 'L… - massimodelbo : RT @Libero_official: Polemiche per la puntata di #ottoemezzo. E la #Santanchè a #lariachetira attacca con parole durissime #LilliGruber: 'L… -