Come cambia la TV in estate (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che arriva l’estate ce ne accorgiamo senza dubbio dal caldo. Dalle giornate molto più lunghe. Dai lunghi ed interminabili aperitivi. E dal palinsesto estivo delle televisioni italiane Infatti c’è una cosa che forse più di tante altre ci trasporta nell’estate. Il cambio dei palinsesti della TV italiana. In un nano secondo vediamo i nostri pomeriggi e le nostre serate cambiare radicalmente. Ma non tutte le reti e non tutti i canali cambiano i loro palinsesti allo stesso modo. Mi spiego. Le reti ammiraglie (Rai1, Canale 5 e La 7), ovvero i canali di punta del servizio pubblico e delle reti pr18ivate, inseriscono programmi dedicati al periodo estivo ma continuando a strizzare l’occhio alla programmazione invernale. Così vediamo che su Rai 1 al mattino troviamo Uno Mattina estate dove di ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che arriva l’ce ne accorgiamo senza dubbio dal caldo. Dalle giornate molto più lunghe. Dai lunghi ed interminabili aperitivi. E dal palinsesto estivo delle televisioni italiane Infatti c’è una cosa che forse più di tante altre ci trasporta nell’. Il cambio dei palinsesti della TV italiana. In un nano secondo vediamo i nostri pomeriggi e le nostre seratere radicalmente. Ma non tutte le reti e non tutti i canalino i loro palinsesti allo stesso modo. Mi spiego. Le reti ammiraglie (Rai1, Canale 5 e La 7), ovvero i canali di punta del servizio pubblico e delle reti pr18ivate, inseriscono programmi dedicati al periodo estivo ma continuando a strizzare l’occhio alla programmazione invernale. Così vediamo che su Rai 1 al mattino troviamo Uno Mattinadove di ...

Pubblicità

SViadiDamasco : domenica 12 Giugno, ore 8.35, Sulla Via di Damasco cambia casa e passa su Rai Tre. Ma non cambia il suo modo di ess… - Zarathu20322327 : @rory_zack @perlablu14 @GiusCinelli Ironizzare su una futura morte per perculare lui e noi perché dopo mesi siamo a… - iucunde_docet : RT @Lovelov5903699: @AlexBazzaro Delle tante delusioni aver fatto marcia indietro su no euro ecc a sto punto tra tutti i partiti non cambia… - ladradifiori : RT @spreina: Va come la Sciary adesso cambia la liturgia del matrimonio ?? #chilhavisto - spreina : Va come la Sciary adesso cambia la liturgia del matrimonio ?? #chilhavisto -