“Colui che ritorna sarà odiato da coloro che sono rimasti”. Napoli, la nostalgia e i ritorni (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Questa storia comincia dalla fine”. Così inizia nostalgia, il libro di Ermanno Rea pubblicato subito dopo la sua morte nel 2016, in una specie di prologo messo tra parentesi dal narratore. Mario Martone ne ha fatto un film, ma non inizia dalla fine. In entrambi i casi, tra l’inizio e la fine, c’è la Sanità, il più derelitto e meraviglioso luogo di Napoli. Il film si apre con questa frase di Pier Paolo Pasolini: “La conoscenza è nella nostalgia. Chi non si è perso non possiede”. Ed è certamente con questa traccia nostalgica che Pasolini ha parlato a volte di Napoli e dei napoletani come fossero antiche tribù. Anziché vivere nella savana o nel deserto come i Tuareg, vivono nel ventre di una grande città di mare: questa tribù ha deciso di estinguersi, “rifiutando il nuovo potere, ossia quella che chiamano la storia, o ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Questa storia comincia dalla fine”. Così inizia, il libro di Ermanno Rea pubblicato subito dopo la sua morte nel 2016, in una specie di prologo messo tra parentesi dal narratore. Mario Martone ne ha fatto un film, ma non inizia dalla fine. In entrambi i casi, tra l’inizio e la fine, c’è la Sanità, il più derelitto e meraviglioso luogo di. Il film si apre con questa frase di Pier Paolo Pasolini: “La conoscenza è nella. Chi non si è perso non possiede”. Ed è certamente con questa traccia nostalgica che Pasolini ha parlato a volte die dei napoletani come fossero antiche tribù. Anziché vivere nella savana o nel deserto come i Tuareg, vivono nel ventre di una grande città di mare: questa tribù ha deciso di estinguersi, “rifiutando il nuovo potere, ossia quella che chiamano la storia, o ...

